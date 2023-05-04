Ford, elektrikli Mustang Mach-E fiyatını indirdi Ford, bu yıl ikinci kez Mustang Mach-E modelinin fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

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Ford, elektrikli araçların müşteriler için erişilebilirliğini artırmak amacıyla fiyatları düşürmeye başladı.

Müşterilerin bekleme sürelerini kısaltmak ve daha az maliyetlerle fiyatların düşmesini sağlamak amacıyla Mustang Mach-E'nin üretiminin artırılacağı bildirildi.

4 bin dolara kadar indirim

Mustang Mach-E'nin fiyat değişimlerinin bulunduğu tabloya da yer verilen açıklamada, Mach-E'nin bazı modellerinde 4 bin dolara kadar indirim yapıldığı görüldü.

Paylaşılan fiyat tablosuna göre, Mach-E'nin çeşitli versiyonlarının fiyatlarında yaklaşık yüzde 8 indirime gidilirken, aracın standart menzilli modelinin başlangıç fiyatı 42 bin 995 dolara düştü.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da satışlarını artırmak amacıyla yıl başında Çin'de yaptığı indirimlerin ardından ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürmüştü.