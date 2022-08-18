Ford, yeni far teknolojisi ile yola görüntü yansıtacak

Ford, yüksek çözünürlüklü yeni far teknolojisi ile aracın önündeki yola görüntü yansıtmaya başlayacak.

Mercedes-Benz, ilk olarak birkaç yıl önce karmaşık ışık teknolojisi sayesinde farlar aracılığıyla yola görüntü yansıtma özelliğini karşımıza çıkarmıştı.

Mercedes'in yeni far teknolojisi her ne kadar son tüketici ile buluşmasa da Ford bunu gerçekleştirmeye kararlı.

Ford Avrupa, yüksek çözünürlüklü farlar olarak adlandırdığı bir özelliği duyurdu. Bu özellik ile birlikte, araç farları öndeki yola görüntü yansıtmak için yeterli çözünürlüğe sahip olacak.

Ana hedef güvenlik

Ford'un yüksek çözünürlüklü farlarının birincil hedeflerinden birinin güvenlik olduğu belirtiliyor. Ford, hız sınırı veya hava durumu bilgilerini yola yansıtarak, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını istiyor.

Sistem ayrıca aracın genişliğini yola yansıtarak sürücünün araç için çok küçük bir boşluğa girmeye çalışmasını da engelleyecek.

Ford Avrupa tarafından yapılan basın açıklamasında, otomobil üreticisinin teknolojiyi hala denediği, bu nedenle bu teknolojinin hangi üretim araçlarına eklenebileceğine dair herhangi bir bilgi olmadığı bilgisi paylaşıldı.