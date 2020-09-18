Fortnite, artık ışın izleme teknolojisini destekliyor

Fortnite, uzun zamandır beklenen ışın izleme özelliğini bilgisayar sürümüne getirdiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, bilgisayar platformunda NVIDIA'nın ışın izleme desteğine kavuştu.

Oyun deneyimini üst seviyeye çıkaran ve yüksek kaliteli aydınlatma efektleri sağlayan ışın izleme, artık Fortnite'ın bilgisayar sürümünde kullanılabiliyor.

Geliştirici Epic Games, yayınladığı bir blog gönderisinde, yalnızca Nvidia ekran kartları ve DirectX 12 çalıştıran bilgisayarlarda ışın izlemenin kullanılabileceğini ve bu özelliğin daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunacağını belirtti.

Epic Games, ışın izlemenin ne derece fark yarattığını yayınladığı fotoğraflarla gösterdi.

Işın izleme kapalı:

Işın izleme açık:

Işın izlemeyi aktif hale getirdiğinizde, arabalardaki ayrıntılar daha da belirginleşiyor ve ayrıca diğer oyuncuların camlardaki ve sudaki yansımalarını rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Her iki fotoğrafı karşılaştırdığınızda, ışın izlemenin ne kadar büyük bir fark yarattığını kolaylıkla anlayabiliyorsunuz.

IŞIN İZLEME NEDİR?

Işın izleme, gerçek hayattaki ışığı taklit eden ve dünyayı nasıl gördüğümüzü oyuna aktaran bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde oyunlardaki yansımalar daha gerçekçi hale gelebiliyor.

Işın izleme teknolojisi henüz daha yolun başında olmasına rağmen, geliştiriciler bu özelliği giderek daha fazla oyuna eklemeye başladı.

Ayrıca bilgisayarlara ek olarak, Xbox Series X ve PlayStation 5 gibi oyun konsolları da bu teknolojiyi destekliyor.