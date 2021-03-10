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- Forza Horizon 4, üç yıllık aradan sonra Steam'e geldi: İşte fiyatı
Forza Horizon 4, üç yıllık aradan sonra Steam'e geldi: İşte fiyatı
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 13:11
- Güncelleme : 10.03.2021 - 13:23
Forza Horizon 4, ilk olarak 2018 yılında Xbox One Microsoft Windows platformlarında yayınlanmıştı. Oyunu Windows platformunda oynamak isteyen oyunseverler, Microsoft mağazası aracılığıyla satın alarak indirebiliyordu.
10 Kasım 2020’de Xbox Series X ve S konsolları için de çıkış yapan Forza Horizon 4, Microsoft mağazasının dışına çıkarak ilk defa Steam üzerinden yayınlandı.
Birbirinden farklı onlarca otomobile ve yapılabilecek çok sayıda farklı yarışa ev sahipliği yapan oyunda, dinamik hava şartları ve mevsim geçişlerine sahip açık dünya haritası yer alıyor.
Toplamda 450'den fazla araca ve onlarca yarışa ev sahipliği yapan Forza Horizon 4, aynı zamanda serbestçe araba sürmek isteyenlerin de vazgeçilmez oyunlarından bir tanesi.
FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATI
Forza Horizon 4, Steam üzerinden Standart, Deluxe ve Ultimate olmak üzere üç farklı paketle satışa sunuldu. Oyunun Standart sürümü 92 TL, Deluxe sürümü 125 TL ve Ultimate sürümü ise 150 TL fiyat etiketiyle yayınlandı.
FORZA HORIZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia 650TI veya AMD R7 250x
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü
- İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan