Forza Horizon 4, üç yıllık aradan sonra Steam'e geldi: İşte fiyatı

Forza Horizon 4, 2018 yılında Xbox One ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak yayınlanmasının ardından şimdi de Steam kullanıcılarına sunuldu. İşte Forza Horizon 4 fiyatı...

Forza Horizon 4, ilk olarak 2018 yılında Xbox One Microsoft Windows platformlarında yayınlanmıştı. Oyunu Windows platformunda oynamak isteyen oyunseverler, Microsoft mağazası aracılığıyla satın alarak indirebiliyordu.

10 Kasım 2020’de Xbox Series X ve S konsolları için de çıkış yapan Forza Horizon 4, Microsoft mağazasının dışına çıkarak ilk defa Steam üzerinden yayınlandı.

Birbirinden farklı onlarca otomobile ve yapılabilecek çok sayıda farklı yarışa ev sahipliği yapan oyunda, dinamik hava şartları ve mevsim geçişlerine sahip açık dünya haritası yer alıyor.

Toplamda 450'den fazla araca ve onlarca yarışa ev sahipliği yapan Forza Horizon 4, aynı zamanda serbestçe araba sürmek isteyenlerin de vazgeçilmez oyunlarından bir tanesi.





FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATI

Forza Horizon 4, Steam üzerinden Standart, Deluxe ve Ultimate olmak üzere üç farklı paketle satışa sunuldu. Oyunun Standart sürümü 92 TL, Deluxe sürümü 125 TL ve Ultimate sürümü ise 150 TL fiyat etiketiyle yayınlandı.

FORZA HORIZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI veya AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

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