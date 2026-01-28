Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen Forza Horizon 6'nın Steam sayfası üzerinden minimum sistem gereksinimleri resmen duyuruldu.

Playground Games tarafından geliştirilen yapımın artan donanım ihtiyaçlarına rağmen listede entegre bir grafik biriminin bulunması, teknoloji dünyasında yankı uyandırdı.

FORZA HORİZON 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun açıklanan minimum gereksinimlerinde Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci ile birlikte 16 GB RAM ve zorunlu SSD depolama alanı talep ediliyor.

Ekran kartı tarafında ise Nvidia GTX 1650 ve AMD RX 6500 XT gibi modellerin yanı sıra Intel'in yeni Arc B390 entegre grafik işlemcisi de yeterli donanımlar arasında sayılıyor.

CES fuarında tanıtılan Intel Arc B390, şirketin iddialarına göre AMD'nin en güçlü mobil grafik birimlerinden çok daha yüksek bir performans sunuyor.

Yapılan testlerde RTX 4050'den yaklaşık yüzde 10 daha hızlı olduğu belirtilen bu birimin, zorlu Cyberpunk 2077 oyununu bile 1200p çözünürlükte 55 fps seviyelerinde çalıştırabildiği ifade ediliyor.

Japonya'nın şehirlerinden ve dağ yollarından ilham alan geniş bir açık dünya sunacak olan oyun; Nvidia DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi çözünürlük yükseltme teknolojilerini destekleyecek.

Işın izleme ve sınırsız kare hızı gibi özelliklerle PC platformuna gelecek olan yapım, dinamik hava koşullarıyla oyunculara gerçekçi bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyor.