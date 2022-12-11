Instagram'da oldukça popüler hale gelen fotoğraf uygulaması Lensa Al, selfieleri avatar karelerine dönüştürüyor. Peki, Lensa Al uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Sosyal medyada yeni trend olan br uygulama, kullanıcıların dikkatini çekti.

Milyonlarca fotoğrafın avatara dönüştüğü ve paylaşıldığı görülen Instagram'da uygulamanın adı da merak konusu oldu.

"Lensa Al" isimli uygulama olduğu öğrenilen fotoğraf düzenleyici, iPhone ve Android'de kullanılabiliyor.

Sosyal medya kullanıcıları "fotoğrafları avatara çeviren uygulama hangisi","Lensa Al nedir, nasıl kullanılır" araştırıyor. İşte foto düzenleyici hakkında detaylar...

Lensa Al nedir

Lensa, yüklediğiniz selfie fotoğraflarınızı avatarlara dönüştüren, iPhone ve Android'de kullanılabilen bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, cilt rötuşlarından bulanık arka planlara kadar fotoğraflarınızı düzenlemek için de kullanılabilir ve videoları düzenlemeye de yarar.

Lensa AI kısa süre önce yapay zeka destekli 'Magic Avatars'özelliğini kullanıma sokarak sosyal medyada yeni bir fotoğraf çılgınlığını başlattı.

Lensa AI nasıl kullanılır?

• iOS veya Android cihazınıza uygulama mağazasından Lensa AI orijinal uygulamasını bulup indirin,

• Uygulamayı açın,

• ‘Magic Avatars’a ve ardından ‘Devam’a tıklayın,

• 10 ila 20 portre fotoğrafınızı yükleyin,

• Fotoğrafların işlenmesi ve sanatsal bir portrenizin çıkarılması 20 ila 40 dakika kadar sürecektir.