Fotoğrafları canlandırma uygulaması Deep Nostalgia nedir?

Sosyal medyada fotoğrafları canlandırarak yapılan paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Denemek isteyen kullanıcılar programın adını araştırıyor. İşte fotoğrafları canlandırma yöntemi: Deep nostalgia..

Soyağacı oluşturan çevrimiçi platformuyla tanınan İsrail merkezli MyHeritage, bu kez Deepfake teknolojisini kullanarak ölmüş kişilerin fotoğraflarını canlandırdı.

Ölmüş yakınlarla özlem giderilmesini amaçlayan Deep Nostalgia, video canlandırma yoluyla eski fotoğrafları hareketli hale getiriyor, hatta fotoğraflardaki kişileri gülümsetiyor.

Fotoğrafları canlandırmak isteyen kullanıcılar, bu uygulamanın adını araştırıyor.

Yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanılabilen teknoloji, yüzlerin değiştirilmesini, videoların yeniden seslendirilmesini ve fotoğrafların hareketli bir hal almasını sağlayan "Deep Nostalgia" nedir? Nasıl kullanılır? İşte merak edilen detaylar..

FOTOĞRAF CANLANDIRMA UYGULAMASI DEEP NOSTALGİA NEDİR?

Fotoğrafları canlandırmak için olağanüstü teknoloji, derin öğrenmeyi kullanarak video canlandırma konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan D-ID MyHeritage tarafından lisanslandı.

MyHeritage, tarihsel fotoğraflardaki yüzleri canlandırmak ve yüksek kaliteli, gerçekçi video görüntüleri oluşturmak için bu teknolojiyi entegre etti.

Ölmüş ve geride fotoğraf bırakmış kişileri videosu çekilmiş gibi gösteren Deep Nostalgia, yayımlanmasından itibaren 48 saat içinde 1 milyondan fazla fotoğrafı canlandırmak için kullanıldı.

Sosyal medyada viral olan videoların nasıl yapıldığı merak edilen konuların başında geliyor.

DEEP NOSTALGİA NASIL YAPILIR?

Yapay zeka platformu Deep Nostalgia, MyHeritage tarafından hazırlanan önceden kaydedilmiş sürücü videolarını kullanıyor. Bu videolar, animasyondaki hareketleri yönlendiriyor ve gerçek insan hareketlerinin dizilerinden oluşuyor.

Bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapılabiliyor. MyHeritage Fotoğraf Geliştirici'den geçirilen fotoğraflara uygun en iyi sürücü seçiliyor, sonra her bir yüzü gülümsetip göz kırptıran ve hareket ettiren kısa video animasyonu üretiliyor.

MyHeritage web sitesi üzerinden yükleyeceğiniz fotoğraflardaki yüzleri belirleyerek onlara gerçekçi mimikler ve hareketler katan hizmet, bu fotoğrafları hareketlendirerek canlandırabiliyor.

Aynı anda birden fazla yüzü de algılayabilen Deep Nostalgia, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak servisi kullanabilmeniz için üye olmanız gerekiyor.