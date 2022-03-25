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    Fotoğraftan konum verisi kaldırma: Android ve iOS

    Android ve iOS fotoğraftan konum verisi kaldırma işleminin nasıl yapılacağını anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:58
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    Fotoğraftan konum verisi kaldırma: Android ve iOS

    Günlük hayatta sıkça kullandığımız akıllı telefonlarda bulunan konum bazlı özellikler, yol tahminleri ve konum paylaşma gibi birçok işlemde işimize oldukça yarıyor.

    Ancak söz konusu konum servisleri, siz farkında olmasanız bile arkanızda bir iz bırakabiliyor.Örneğin konum etiketi özelliği ile çektiğiniz birçok fotoğrafa, o anki konumunuz ekleniyor ve siz bu fotoğrafı internette paylaştığınız an, aslında bir bakıma konumunuzu da paylaşmış oluyorsunuz.

    Android ve iPhone'larda fotoğraflardan nasıl konum verilerini kaldırabileceğinizi bu videoda uygulamalı olarak anlattık. İyi seyirler.

    FOTOĞRAFTAN KONUM VERİSİ KALDIRMA - YOUTUBE'DAN İZLE


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