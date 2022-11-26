Foxconn, iPhone fabrikasındaki protestoları durdurmak için para teklif etti

Foxconn, iPhone fabrikasındaki protestoları durdurmak için para teklif etti

Foxconn’un, Çin’de bulunan iPhone fabrikasındaki protestoları sonlandırmak için çalışanlara 10 bin yuan (1400 dolar) teklif ettiği ortaya çıktı.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Çalışanlardan karantina protestosu

Çin’in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında büyük protestolar yaşanıyor.

İşçiler, sıkı koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra, söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etmiş ve polisle çatışmıştı.

iPhone fabrikasındaki çalışanlar polisle çatıştı VİDEO

Foxconn, para teklif etti

Foxconn’un, Çin’de bulunan iPhone fabrikasındaki protestoları sonlandırmak için çalışanlara 10 bin yuan (1400 dolar) teklif ettiği ortaya çıktı. 10 bin yuanın, çalışanların bir veya iki aylık maaşlarına tekabül ettiği belirtiliyor.

Çalışanlardan yatakhanelerine dönmelerini isteyen şirket, ödemelerin yapılacağının da sözünü verdi.

Foxconn, Apple'ın en büyük iPhone üreticisi ve dünya çapındaki iPhone sevkiyatlarının yüzde 70'ini üretiyor. iPhone'lar, Foxconn'un gelirlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.