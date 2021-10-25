Fransa, dünya çapındaki tüm Fransız silahlı kuvvetlerinin iletişimini sağlamak için yeni bir uyduyu uzaya gönderdi.

Fransa hükümeti, 2019 yılında kurduğu uzay kuvvetleri komutanlığının ardından askeri uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Fransa, dünya çapındaki tüm Fransız silahlı kuvvetlerinin iletişimini sağlamak için tasarladığı son teknoloji askeri iletişim uydusu Syracuse 4A'yı başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Ariane 5 roketi ile Fransız Guyanası’ndan havalananan söz konusu uydu, 38 dakika süren yolcuğunun ardından yörüngeye yerleşti.

Fransa, askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

Nükleer bir patlamadan kaynaklanacak olan elektromanyetik darbelere de dayanıklı olan Syracuse 4A, son teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yakın çevresini inceleyebilen ve olası saldırılardan kaçmak için hareket etme kabiliyetine sahip olan uydu, Fransız ordusunun küresel çapta iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

FRANSA, RAKİPLERİNİN GERİSİNDE

Fransa, 2019-2025 yılları arasında uzay programlarına 5 milyar dolarlık bütçe ayırmış durumda. Ancak bu rakam, Çin ve ABD gibi ülkelerin uzay bütçesine göre oldukça düşük.



