Fransa, Clubhouse hakkında soruşturma açtı

Fransa'da, sosyal medya ağı Clubhouse hakkında kullanıcılara ait kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma başlatıldı.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, son aylarda oldukça popüler. Ancak uzmanlara göre uygulama, bazı güvenlik problemleriyle birlikte geliyor.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL), yapılan yazılı açıklamada, Clubhouse'un olası gizlilik ihlallerine ilişkin ülkede imza kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar 10 binden fazla kişinin bu kampanyaya imza attığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Clubhouse hakkında, kullanıcılara ait kişisel verilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma açıldığı aktarılan açıklamada, bu soruşturmada kişisel verilerin korunmasına yönelik Avrupa'nın kurallarına uyulup uyulmadığının da belirleneceği vurgulandı.

Açıklamada, bu konuda Avrupa'nın kurallarına uyulmaması halinde Clubhouse'a karşı "baskıcı güç" kullanılacağı ifade edildi.

Davetiye sistemiyle erişim sağlanabilen uygulama, geçtiğimiz günlerde yapılan bir siber saldırının kurbanı olmuş ve uygulamadaki sesli sohbetler internete sızdırılmıştı.

Güvenlik uzmanları, Clubhouse yazılımında sesli sohbetlere dışarıdan erişimi mümkün kılacak potansiyel güvenlik açıkları olabileceği konusunda uyarmıştı.