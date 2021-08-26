Fransa, dolandırıcıları yakalamak için Google Earth kullanıyor

Fransız yetkililer, şüpheli vergi işlemlerini ortaya çıkarmak için Google Earth uygulamasından faydalanıyor.

Dünya'nın uydudan çekilmiş görüntülerine ev sahipliği yapan Google Earth, birçok farklı amaç için kullanılabiliyor. Bunun son örneği ise Fransa'da uygulanıyor.

Fransa'daki bir evde havuz bulunması, hem belediye hem de emlak vergisine yılda 500 euro kadar ek ödeme yapmak anlamına geliyor. Ancak birçok Fransız vatandaş, bu değişiklikleri beyan etmeyip vergi kaçırıyor.

HAVUZLAR GOOGLE EARTH İLE TESPİT EDİLİYOR

Fransız yetkililer ise, uydu resimlerini tapu dairesi ile karşılaştırarak evlerde havuz olup olmadığını tespit ediyor.

2017’de Fransa’da Marmande kasabasında hava fotoğrafçılığı kullanan bir pilot uygulama, buradaki 800 havuzun yüzde 30’unun bildirilmediğini tespit etti.

2019 yılında Côte d’Azur bölgesi, Atlantik kıyısı ve Drôme ilinde yapılan başka denemelerde 3 bin gizli havuz tespit edildi.

Maliye bakanlığı, Google Earth ile kullanılan Mülk İnovasyonu adlı yapay zeka tespit programının geliştirilmesinin 12 milyon euroya mal olduğunu belirtiyor.

Bakanlık, son on yılda Fransa’yı kasıp kavuran yüzme havuzu inşa etme çılgınlığındaki dolandırıcılığın büyük ölçüde engelleneceğini umuyor.