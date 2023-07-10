Fransa polisi, telefon kameralarına uzaktan erişebilecek Fransa Meclisi, polisin gözetim için telefon kameralarına ve mikrofonlarına uzaktan erişebilmesine izin veren yasa tasarısını onayladı.

Fransız güvenlik güçleri, yakında suçlu olduğu iddia edilen kişileri gözetlemek için geniş kapsamlı bir yetki kullanacak.

Polisin gözetim için telefon kameralarına ve mikrofonlarına uzaktan erişebilmesine izin veren yasa tasarısı, meclisten geçti.

Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan yasa tasarısı gazetecilere, avukatlara ve hassas mesleklere sahip kişilere karşı kullanılamayacak.

Yasaya karşı çıkanlar var

Sivil özgürlük savunucuları tüm bunların ardından alarma geçti. Dijital haklar grubu La Quadrature du Net daha önce suistimal potansiyeline dikkat çekmişti.

Tasarıda neyin ciddi suç teşkil ettiği net olmadığı için, Fransız hükümetinin bunu çevreci aktivistleri ve ciddi tehdit oluşturmayan diğer grupları hedef almak için kullanabileceğinden korkuluyor.