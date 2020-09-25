Fransa'da 5G istasyonunu ateşe veren bir kişi tutuklandı

Fransa'da, 5G teknolojisine karşı olduğu için baz istasyonlarını ateşe veren bir eylemcinin tutuklandığı belirtildi.

Bazı komplo teorisyenleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kaynağının 5G teknolojisi olduğunu düşünüyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

FRANSA'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Fransa'da, 5G teknolojisine karşı olan ve bu yüzden 2 baz istasyonunu ateşe veren bir kişi tutuklandı.

Kendini anarşist ve anti-kapitalist olarak tanımlayan 31 yaşındaki şahıs, Besançon kenti yakınlarında bulunan iki baz istasyonunu yaktığını kabul etti.

Zanlı, gözaltı sırasında 5G teknolojisine karşı olduğunu ve baz istasyonlarını yok etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramalarda baz istasyonlarına yönelik saldırı planları yapıldığını gösteren belgelere ulaştı.

İNGİLTERE'DE DE İSTASYONLAR YAKILMIŞTI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.

Ayrıca Belçika'da kurulan "Stop 5G" isimli bir grup, başkent Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde her ay 5G karşıtı gösteri düzenliyor.

Belçika; Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim alt yapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biriydi.