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    Fransa'dan Apple'a 1 milyon euro ceza

    Apple, App Store uygulamaları nedeniyle Paris mahkemesi tarafından 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
    • Özel Haber
    • 20.12.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:51
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    Fransa'dan Apple'a 1 milyon euro ceza

    Paris Ticaret Mahkemesi, Fransız uygulama geliştiricilerine şirketin App Store'una erişim için kötü niyetli ticari hükümler dayattığı için Apple'ı, 1 milyon euroluk para cezasına çarptırdı.

    Mahkeme, yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Apple'a App Store'un maddelerinde değişiklik yapma emri verilmesine gerek olmadığını, çünkü Avrupa Birliği'nin yeni çıkacak Dijital Pazarlar Yasası'nın her halükarda değişiklik gerektireceğini söyledi.

    App Store baskıları devam ediyor

    Apple'ın elde ettiği büyük kârlarla karşılaştırıldığında bu ceza küçük olsa da Paris mahkemesinin cezası, Apple'ın App Store üzerindeki hakimiyetini gevşetmek için karşı karşıya kaldığı yasal baskıların bir başka işareti.

    Özellikle Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Apple'ı ve diğer teknoloji devi Google'ı ilgili iOS ve Android cihazlarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına yer vermeye zorluyor.

    Böylece Apple, kullanıcılara, zorunlu kıldığı App Store mağazasından başka seçenekler de sunmak zorunda kalacak.

    DMA isimli yasa, 1 Kasım'da yürürlüğe girdi ve 2 Mayıs 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.

    apple


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