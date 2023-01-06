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    Fransa'dan Apple'a 8 milyon euro ceza

    Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu, Apple'a iOS 14.6 ile topladığı kullanıcı verileri nedeniyle ceza verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:47
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    Fransa'dan Apple'a 8 milyon euro ceza

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, kişiselleştirilmiş reklamlar nedeniyle Fransa'dan 8 milyon euro ceza aldı.

    Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL), Apple'ın iOS 14.6 kullanan App Store ziyaretçilerinden tanımlayıcı verileri izinleri olmadan otomatik olarak topladığı hükmüne vardı. Ayrıca şirket, topladığı bu verileri reklam göstermek için kullandı.

    Yetkililerin belirttiğine göre firma, veri koruma yasasını ihlal ederek para kazanıyordu.

    Apple, kapatmayı zorlaştırıyor

    CNIL, Apple'ın kullanıcıların reklam hedeflemeyi kapatmasına izin verdiğini, ancak varsayılan olarak etkin olduğunu ve birden çok menü düzeyi arasında geçiş yapılmadan devre dışı bırakılamadığını söylüyor.

    Apple o zamandan beri uygulamalarını değiştirdi ve CNIL, şirketin veri kurallarına uyduğundan emin olmak için 2021 ile 2022 arasında birkaç denetim gerçekleştirdiğini söyledi.

    apple

    Verilen ceza hakkında açıklama yapan Apple, kararın kendilerini hayal kırıklığına uğradığını ve bir temyiz başvurusu planladıklarını söyledi. i

    Daha önce Fransa, Apple'a dağıtım zincirinde antitröst ihlalleri iddiasıyla 364 milyon, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için ise 27,3 milyon dolar ceza vermişti.


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