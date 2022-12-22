Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

Fransa, teknoloji devi Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verdi.

Fransız uygulama geliştiricilerine şirketin App Store'una erişim için kötü niyetli ticari hükümler dayattığı için Apple'a 1 milyon euroluk para cezası veren Fransa, şimdi de Microsoft'u hedef aldı.

Fransa, teknoloji devi Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verdi.

Çerez reddetmede zorluk çıkartıyor

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza kesti.

İnternet çerezlerinin temel amacı, kişilere yönelik özelleştirilmiş web sayfaları hazırlamak ve bilgileri gelecekte işleyebilmek adına kaydetmek.

Çerezler internet kullanıcılarına yönelik özelleştirilmiş içerikleri, reklamları sunmak için, bu bilgileri bünyesinde barındırıyor.