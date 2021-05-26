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    Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan Sahra Çölü'nü fotoğrafladı

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını paylaştı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 09:54
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    Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan Sahra Çölü'nü fotoğrafladı

    SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Dünya'yı fotoğraflamaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde, Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Pesquet, şimdi de Sahra Çölü'nün etkileyici görüntülerini çekti.

    "HEPİMİZ BİR İKİ FOTOĞRAF ÇEKTİK"

    Pesquet, Sahra’nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik.” dedi.

    Pesquet’in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı. İşte uzaydan Sahra Çölü:

    Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan Sahra Çölü nü fotoğrafladı #1

    Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan Sahra Çölü nü fotoğrafladı #2

    astronot

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