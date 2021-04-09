Futbol kulüpleri, ırkçılık nedeniyle sosyal medyayı boykot ediyor

İskoçya Premiership ekibi Rangers, artan ırkçılık olayları sebebiyle bir hafta boyunca sosyal medyayı boykot edecek. Ayrıca İngiltere'deki bazı kulüpler de boykota katıldı.

Son zamanlarda futbolculara yönelik ırkçı saldırılar oldukça artmış durumda. Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolcuların en çok yakındığı konuların başında gelen ırkçılık, sosyal medya platformu Facebook'u harekete geçirmiş ve önlem alacaklarını açıklamıştı.

RANGERS'TAN BOYKOT

İskoçya Premiership ekibi Rangers, artan ırkçılık olayları sebebiyle bir hafta boyunca sosyal medyayı boykot edecek.

İnternetteki ırkçılık ve nefret söylemlerinin kontrolden çıktığı kaydedilerek, "Sosyal medya platformları toplumun çıkarları doğrultusunda çalışmaya başlayana kadar baskıyı artıracak tüm seçenekleri değerlendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship ekipleri Swansea ve Birmingham, ırkçı söylemler nedeniyle sosyal medyada boykot uygulayacaklarını duyurmuş, Fransız teknik direktör Thierry Henry ise hesaplarını kapatmıştı.

İNGİLTERE'DEN FACEBOOK VE TWITTER'A MEKTUP

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi'nin yanı sıra, futbolcu ve hakem birliklerinin de aralarında yer aldığı kuruluşlar, geçtiğimiz şubat ayında Twitter ve Facebook'un üst yöneticileri (CEO) Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg'e hitaben açık mektup yayınlamıştı.

Sosyal medyada futbolcu ve hakemlere yönelik ırkçı mesajların artmasına vurgu yapılan mektupta, "Sizin bu konuda harekete geçmemeniz, faillerin kendilerine ulaşılamayacağını düşünmelerine yol açtı. Irkçı ve ayrımcı mesajların durmaksızın süren akışı kendi kendini besliyor.

Bunlar, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook ve Instagram tarafından ne kadar tolere edilirse, o kadar normal ve kabul gören bir davranış haline geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Mektupta, sosyal medya platformlarından, ırkçı ifadelerin paylaşılmadan önce filtrelenip engelleneceği bir mekanizma kurulması, kimlik doğrulama prosedürlerinin iyileştirilmesi ve yasadışı ayrımcı materyaller paylaşan kişilerin tespiti için adli makamlara yardımcı olunması talebinde bulunuldu.