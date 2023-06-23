Futbolseverler müjde! Football Manager 2023, kısa süreliğine ücretsiz oldu

Futbolu yönetmeyi sevenlerin oyunu Football Manager 2023 (FM 23), geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkışını yapmıştı.
Futbol severlerin vazgeçilmez oyunu Football Manager 2023, 26 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.
FM 2023 nasıl ücretsiz oynanır
Öncelikle Steam'i indirin ve bilgisayarınıza kurun. Ardından yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla giriş yapın.
Daha sonra FM 2023 Steam sayfasına gidin ve "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın. Oyun indirildikten sonra 26 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
FM 2023 sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 X2
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan