Futbolseverler müjde! Football Manager 2023, kısa süreliğine ücretsiz oldu Football Manager 2023, Steam platformunda kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu. İşte ücretsiz FM 2023 oynamak için yapmanız gerekenler.

ensonhaber.com

Futbolu yönetmeyi sevenlerin oyunu Football Manager 2023 (FM 23), geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkışını yapmıştı.

Futbol severlerin vazgeçilmez oyunu Football Manager 2023, 26 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

FM 2023 nasıl ücretsiz oynanır

Öncelikle Steam'i indirin ve bilgisayarınıza kurun. Ardından yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla giriş yapın.

Daha sonra FM 2023 Steam sayfasına gidin ve "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın. Oyun indirildikten sonra 26 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

FM 2023 sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 X2

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan