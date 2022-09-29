Galaksilerin çevresinde koruyucu kalkan tespit edildi

NASA'nın Hubble Teleskobu uzak galaksilerin çevresinde "koruyucu kalkan" keşfetti.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerini çekerek bilgi sağlıyor.

Koruyucu kalkanları tespit etti

NASA'nın Hubble teleskobu, uzak galaksilerin çevresinde "koruyucu kalkanlar" tespit etti. Bu fenomen uzun zamandır bilim insanları tarafından araştırılıyordu ve var olduğu ilk kez doğrulandı.

Samanyolu'nun en büyük komşuları Büyük ve Küçük Macellan Bulutları, sadece birbirlerinin yörüngeleri tarafından değil, Samanyolu'nun kendisi tarafından da birbirinden ayrılıyorlar. Ancak bu galaksiler yine de bir arada, bozulmadan kalabiliyor.

Bilim insanları, çarpışmalar sırasında içeriklerinin güvende tutulabilmesi için bu galaksilerin bir şekilde korunması gerektiğini düşünüyordu.

Yeni keşfedilen kozmik kalkanlar, gazdan yapılmış kozmik bir koza gibi çalışıyor ve bazı darbeleri emebiliyor.

Colorado College'da doktor öğretim üyesi Dhanesh Krishnarao, "Galaksiye geçmeye çalışan her şeyin önce bu materyalden geçmesi gerekiyor, böylece tampon bu darbenin bir kısmını emebiliyor." dedi.