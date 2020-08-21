Gama ışını nedir

Gama ışını, atom altı parçacıkların etkileşiminden kaynaklanan ve belirli bir titreşim sayısına sahip elektromanyetik ışınımdır.

Genelde uzayda gerçekleşen çekirdeksel tepkimelerin sonucunda üretilen Gama ışınları, atom altı parçacıkların etkileşiminden kaynaklanan ve belirli bir titreşim sayısına sahip elektromanyetik ışınımlara deniyor.

Gama ışınları, diğer elektromanyetik ışınlar arasında, en yüksek frekansa ve en düşük dalga boyuna sahiptir, bu sayede metallerden ve beton engellerden rahatlıkla geçebilirler

Bu ışınlar, taşıdıkları enerji düzeyi nedeniyle yaşayan hücrelere önemli zararlar verebilir ve yüksüz olduklarından manyetik alanlarda sapma göstermezler.

GAMA IŞINLARI NERELERDE KULLANILIR

Gama ışınları günümüzde çeşitli alanlarda karşımıza çıkar. Örneğin kobaltın radyoaktif izotopu "Kobalt-60"ın yaymış olduğu gama ışınları, x-ışınlarına dönüştürülerek kanser tedavisinde kullanılıyor.

Bu ışın, dokuya en yüksek şekilde radyasyon verirken dokuyu saran katmana en düşük dozu vererek bu hastalığın yenilmesine katkı sağlıyor.

Kanser harici başka sorunları yok etmek için yine gama ışını yayan çeşitli araçlar kullanılıyor.





UZAYDAN GELEN GAMA IŞINLARI BİZİ TEHDİT ETMİYOR

Uzaydan dünyaya gelen gama ışınları, atmosferde atomlarla yaptıkları etkileşim sonucunda, gezegen yüzeyine neredeyse hiç ulaşamaz ve insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmazlar.

Bu nedenle, uzaydan gelen gama ışınlarını incelemek isteyen gök bilimciler, çeşitli teleskoplar aracılığıyla bu ışınları atmosfere girmeden gözlemler.