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    Gece elektrik üretebilen güneş paneli geliştirildi

    Standford Üniversitesi'nden araştırmacılar, gece de elektrik üretebilen yeni bir güneş paneli türü geliştirmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 10:47
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    Gece elektrik üretebilen güneş paneli geliştirildi

    İklim değişikliği ve küresel ısınma, temiz enerjiye olan ihtiyacı daha da artırdı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde, güneş panelleri sayesinde temiz enerji elde edilebiliyor.

    Standford Üniversitesi'nden araştırmacılar, 24 saat yenilenebilir enerji üretimine imkan tanımak için radyatif soğutma adı verilen işlemi kullanan fotovoltaik (PV) pil üretmeyi başardı.

    Yeni cihaz, açık gecelerde güneş pillerinin yüzeyinden dış uzaya kızılötesi ışık halinde yayılan ısıdan yararlanarak çalışıyor. Böylece güneş panelleri, gece bile elektrik üretebiliyor.

    Gün boyunca Güneş'in enerjisini toplamak için geleneksel güneş paneli gibi çalışan sistem, daha sonra geceleri de elektrik üretimini sürdürmek için ters yönde çalışıyor.

    Gece elektrik üretebilen güneş paneli geliştirildi #1

    Yeni cihaz, mevcut panellere eklenebilir

    Cihazı tasarlayan mühendis ekibi, kurulumda ucuz ve yaygın malzemeler kullandıklarını, yani sistemin mevcut güneş pillerine eklenebileceğini ve kaynakların sınırlı olduğu ücra yerlerde kullanılabileceğini söyledi.

    Araştırmacılar, dünyada halihazırda elektriksiz yaşayan yaklaşık 750 milyon kişiye güvenilir ve temiz bir enerji kaynağı sağlamayı umuyor.

    Gece elektrik üretebilen güneş paneli geliştirildi #2

    Güneş panelleri, diğer sürdürülebilir enerji sistemleri arasında kurulumu en kolay ve en ucuz olanı.

    Bu sebeple birçok ev ve iş yeri, diğer sistemler yerine güneş panelleri yoluyla elektrik üretimini tercih ediyor.

    Güneş panellerinden elde edilen elektrik sayesinde senede 75 milyon varil petrol ve 35 milyon ton karbondioksit gazının atmosfere karışmasının önüne geçiliyor.


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