Gece telefona bakmak depresyonu tetikliyor

Geceleri yapay ışığa maruz kalmanın, farelerde depresyon benzeri davranışlara yol açtığını ortaya koyan yeni bir araştırma yayınlandı.

Mavi ışık filtresi, son zamanlarda akıllı telefon üreticilerinin üzerinde durduğu önemli konulardan bir tanesi.

Melatonini (uyku döngüsünü ve biyolojik saati düzenleyen hormon) bozarak uyku düzenini dağıttığı iddia edilen mavi ışık, günümüzde çeşitli filtre uygulamaları sayesinde engellenebiliyor.

DEPRESYONA YOL AÇIYOR

Bilim insanları ise geceleri mavi ışığa maruz kalmanın depresyonu tetikleyebileceğini ortaya çıkardı.

Çin'deki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, birkaç hafta boyunca fareleri iki saat ışık kirliliğine veya akıllı telefon gibi elektronik aygıtlardan yayılan mavi ışığa maruz bıraktı.

Üç hafta sonra araştırmacılar, hayvanların depresif eğilimler sergilediğini gözlemledi. Bu eğilimler farelerdeki kaçma davranışı ve şeker tercihindeki azalmayla ölçüldü.

Bu depresyon nöbetleri farelerin geceleri mavi ışığa maruz bırakılması kesildikten sonra üç hafta daha devam etti.

Işığın insanın ruh hali üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için araştırmacılar, farelerde depresyonu tetikleyen sinir yollarının ve mekanizmaların insanlarda da bulunup bulunmadığını saptamaya çalışacak.

Eğer akıllı telefonunuzda mavi ışık filtresi özelliği yoksa, aşağıdaki bağlantıdan mavi ışık filtresi sunan farklı bir uygulamayı indirebilirsiniz.

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