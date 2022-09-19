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    Geçici IMEI uzatma hizmeti sona erdi

    Koronavirüs nedeniyle hizmete giren geçici IMEI uzatma süresi, BTK tarafından sonlandırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:55
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    Geçici IMEI uzatma hizmeti sona erdi

    Koronavirüs salgını ile birlikte yurt dışı seyahatleri oldukça zora girmişti. Bu kapsamda BTK, IMEI konusunda yeni bir adım atmıştı.

    Yurt dışından alınan telefonlar Türkiye’de 120 gün boyunca kayıtsız kullanılabiliyor ve sonrasında kullanmaya devam etmek için pasaport ile IMEI kaydının yapılması gerekiyor.

    Ancak koronavirürs döneminde seyahatlerin zorlaşması nedeniyle 120 günlük süre 365 güne çıkarılmıştı.

    IMEI uzatma dönemi sona erdi

    Koronavirüs nedeniyle hizmete giren geçici IMEI uzatma süresi, BTK tarafından sonlandırıldı. Artık yurt dışından getirilen telefonlar, IMEI kayıtsız 120 gün kullanılabilecek.

    Geçici IMEI uzatma hizmeti sona erdi #1

    IMEI kayıt ücreti ne kadar

    e-Devlet üzerindeki BTK'nın IMEI kayıt hizmetini kullanarak 2 bin 849 TL karşılığında IMEI kayıt işlemini yapabilirsiniz.

    Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri ise şu şekilde:

    • 2012 - 100 TL
    • 2013 - 115 TL
    • 2014 - 119,5 TL
    • 2015 - 131,5 TL
    • 2016 - 138,5 TL
    • 2017 - 149,2 TL
    • 2018 - 170 TL - 500 TL
    • 2019 - 1500 TL
    • 2020 - 1838 TL
    • 2021 - 2 bin 6 TL
    • 2022 - 2 bin 849 TL

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