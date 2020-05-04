- En Son Haber
- Teknoloji Haberleri
- Geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulamalar belli oldu
Geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulamalar belli oldu
- DHA
- 04.05.2020 - 13:49
Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla, mobil uygulama sektörü de bir hayli gelişti. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki artış dikkat çekerken, Çin merkezli uygulamalar ise zirveye oynamaya devam ediyor.
2019'DA EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL UYGULAMALAR
Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger birinci sırada yer aldı.
İLK ÜÇTE FACEBOOK İMZASI VAR
En çok indirilen ikinci mobil uygulama Facebook olurken, üçüncü sırada ise yine Facebook'un bünyesinde bulunan Messenger uygulaması yer aldı.
İlk 10’da yer alan diğer uygulamalar ise Wechat, Instagram, Tiktok, Alipay, QQ, Taobao, ve Baidu oldu.
Öte yandan en çok indirilen mobil oyunlara bakıldığında ilk sırayı Pubg’nin aldığı gözlendi. İkinci sırada ise uzun süredir var olan Candycrush Saga yer alırken, üçüncü sıraya Honour Of Kings’in yerleştiği belirtildi.
Instagram: @eshteknoloji