Geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulamalar belli oldu

Geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulamalar belli oldu

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019'un en çok indirilen uygulamalarını sizler için derledik.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla, mobil uygulama sektörü de bir hayli gelişti. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki artış dikkat çekerken, Çin merkezli uygulamalar ise zirveye oynamaya devam ediyor.

2019'DA EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL UYGULAMALAR

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger birinci sırada yer aldı.





İLK ÜÇTE FACEBOOK İMZASI VAR

En çok indirilen ikinci mobil uygulama Facebook olurken, üçüncü sırada ise yine Facebook'un bünyesinde bulunan Messenger uygulaması yer aldı.

İlk 10’da yer alan diğer uygulamalar ise Wechat, Instagram, Tiktok, Alipay, QQ, Taobao, ve Baidu oldu.

Öte yandan en çok indirilen mobil oyunlara bakıldığında ilk sırayı Pubg’nin aldığı gözlendi. İkinci sırada ise uzun süredir var olan Candycrush Saga yer alırken, üçüncü sıraya Honour Of Kings’in yerleştiği belirtildi.