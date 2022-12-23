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    GeForce Now Türkiye fiyatları zamlandı

    GeForce Now Türkiye (GAME+) fiyatları, yeni yılı beklemeden güncellendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:55
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    GeForce Now Türkiye fiyatları zamlandı

    2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

    GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

    Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

    GeForce Now Türkiye fiyatlarına zam

    GeForce Now Türkiye (GAME+) 1 aylık Premium paketin ücreti 120 TL'den 140 TL'ye çıktı. Bu paket; öncelikli erişim, 6 saatlik oturum süresi, sınırsız oturum sayısı ve RTX teknolojisi sunuyor.

    3 aylık Premium paketin ücreti ise 270 TL'den 300 TL'yükseldi. 6 aylık Premium paketin şu anlık kullanım bedeli ise 520 TL. Bu paketin eski fiyatı 480 TL'ydi. Son olarak, 11 + 1 Aylık olarak adlandırılan paket 840 TL'den 960 TL'te çıktı.

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