GeForce Now, Türkiye'deki en ucuz paketlerini kaldırdı

GeForce Now GAME+ servisinin 24 saatlik ve 1 haftalık paketleri kaldırıldı ve mevcut paket sayısı 4'e düşürüldü.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Türkiye'deki ucuz paketler kaldırıldı

GeForce Now Game+ resmi sitesinde iki farklı paketin kaldırıldığı ortaya çıktı. Web sitesine baktığımızda, 24 saatlik Premium (20 TL) ve 1 haftalık Premium (60 TL) paketlerinin artık yer almadığı görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda 24 saatlik paket kaldırılmış, ancak kısa bir süre sonra yeniden geri gelmişti. Benzer bir durumun yine yaşanıp yaşanmayacağını zaman gösterecek.