Geleceğe öncülük edecek 100 teknoloji şirketi

Dünya Ekonomik Forumu'nun, 100 şirketten oluşan Teknoloji Öncüleri listesi açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından bu yıl 20. kez hazırlanan "Teknoloji Öncüleri" listesi kapsamında, geleceğe öncülük edecek 100 şirket belli oldu..

Ağırlıklı olarak iklim krizi ve çevre korumasına yönelik şirketlerin bulunduğu listede, koronavirüs salgını ile mücadeleye katılan şirketler de yer alıyor.

Geleceğin gündemini oluşturacak ve ileri teknolojilerle küresel sorunlara çözüm bulacak şirketler, iki yıl boyunca Dünya Ekonomik Forumu'nun çatısı altında bir dizi etkinliğe katılarak fikir alışverişinde bulunacak ve eğitimler verecek.

Listeyi oluşturan firmalardan 42'sinin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor. Avrupalı şirketlerden 10'unu İngiltere merkezliler oluştururken, Afrika kıtasından ise ancak Kenyalı 2 şirket, geleceği şekillendirecek girişimler olarak görüldü.

Arjantin, Avusturya, Brezilya, Çin, Şili, Kanada, Danimarka, Almanya, İsrail, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Lüksemburg, Singapur, İsviçre, Finlandiya, Fransa, Hong Kong ve İspanya'dan girişimciler listenin geri kalanını oluşturdu.

İşte geleceğe öncülük etmesi beklenen 100 teknoloji şirketi:



