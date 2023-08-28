Geleceğe yatırım! Robotlar restoranları ele geçirmeye başladı Koronavirüs salgının ardından özellikle temassız hizmet isteyen müşteriler ise genellikle robot garsonların bulunduğu restoranları tercih ediyor.

ensonhaber.com

İnsanlık, teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya devam ediyor ve bu sefer yemek sektörü bu dalganın bir parçası haline geldi. Garson robotlar, hem müşterilere hem de işletmelere çeşitli avantajlar sunuyor.

Garson robotlar, yemek sektörünü baştan aşağı değiştirmeye ve daha hızlı, verimli ve hijyenik bir hizmet sunmaya başladı.

Garson robotlar, siparişleri hızlı bir şekilde masalara taşıyarak restoranlarda hizmet hızını artırıyor. Bu, müşterilere daha az beklemek ve daha hızlı yemeklerine ulaşma şansı veriyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte patlama yaşandı

Koronavirüs salgının ardından özellikle temassız hizmet isteyen müşteriler, genellikle robot garsonların bulunduğu restoranları tercih ediyor. Söz konusu robotları kullanan işletmelerin sayısı da giderek artıyor.

Güney Kore’de ucuz Çinli robot garsonların yaygınlaşması, Seul’ün nüfus azalması ve Çinli teknoloji firmalarının rekabetiyle mücadele eden ülkeyi tedirgin ediyor.

Robotlar, müşterilere yemek servisi yaparak istihdam sorununa neden oluyor. Diğer yandan yükselen maliyetler yüzünden, Güney Koreli restoran sahipleri robotları seçiyor.

"İşten yakınmıyorlar"

Koronavirüs salgını sonrasında birçok müşteri “temassız hizmet” istediğini belirtti. Seul’ün doğusunda bir İtalyan restoranında robot kullanan Kwon Hyang-jin, “Artık insan işe almakla uğraşmıyorum. Asla hasta olmuyor ya da işten yakınmıyor.” dedi

Kore Robot Endüstrisi Birliği’ne göre, geçen yıl Kore restoranlarında 2021 yılına kıyasla yüzde 67 artışla yaklaşık 5 bin robot garson çalışıyordu. Bu sayının bu yıl iki katına çıkarak 10 bine ulaşması öngörülüyor.

Ancak gelişmekte olan pazarda yabancı şirketler hakim; Çinli üreticiler geçen yıl Güney Kore’de faaliyet gösteren robot garsonların yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor.

Çinli robotların fiyatları 10 milyon Won (7.460 dolar) ile 30 milyon Won (22 bin dolar) arasında değişiyor ve Korelilerden beşte bir oranında daha ucuz olabiliyor.

Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre Güney Kore, Japonya’daki 399, Çin’deki 322 ve ABD’deki 274 robotla karşılaştırıldığında, 10 bin imalat işçisi başına 1.000 sanayi robotuyla dünyadaki en yüksek “robot yoğunluğuna” sahip.

Robotlar Kore’nin otomobil ve yarı iletken fabrikalarında sıkça kullanılıyor, ancak günlük hayatın da giderek daha fazla bir parçası oluyorlar.

Kore Bilim ve Teknoloji Bilgi Enstitüsü’ne göre, Güney Kore hizmet robotları pazarının bu yıl 530 milyon dolar olan satışları, 2026 yılında 1 milyar dolara çıkacak.

Restoran sektöründeki bu teknolojik ilerleme, müşterilere benzersiz bir deneyim sunmanın yanı sıra işletmelerin daha rekabetçi olmalarına yardımcı oluyor.

Ancak, bu robotlarla insan işçilerin işlerini kaybetmesi endişesi de bulunuyor. Bu nedenle, işletmelerin dikkatli bir şekilde bu teknolojiyi nasıl entegre ettiklerini düşünmeleri son derece önemli.

Garson robotlar, yemek sektöründe heyecan verici bir değişimi temsil ediyor ve gelecekte daha fazla restoranın bu teknolojiyi benimsemesi bekleniyor.