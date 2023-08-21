Geleceğin dünyasına bakış: Ürkütücü derecede gerçekçi insansı robotlar, siborg köpekler ve biyonik yüzler Şirketler, Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda çok çeşitli kullanımlar için tasarlanmış robotları sergiliyor. Tanıtılan robotlar; imalat, inşaat, konaklama ve hatta arkadaşlık amacıyla inşa edildi.

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Ürkütücü olandan insansı olana kadar, dünyanın en ustaca robot kreasyonları bu hafta Çin'de düzenlenen sekizinci Dünya Robot Konferansı'nda sergileniyor.

Robotik sektöründe ticareti teşvik etmek için bir platform olan yıllık etkinlik, Pekin'deki Etong Uluslararası Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Sergilenen makineler arasında sentetik derili gerçekçi insansılar, dört ayaklı 'köpekler' ve müşterilere yiyecek ve içecek servisi yapan ağırlama robotları yer alıyor.

Bu arada, fabrikalarda kullanılmak üzere çok eklemli çevik robotik kollar, insanların işlerini devralan makinelerin yerel endişeleri arasında yeteneklerini sergiliyor.

Robot konferansı yarın sona erecek

Dünya Robot Konferansı, 16 Ağustos Çarşamba günü başladı ve 22 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

Etkinliğin şimdiye kadarki en büyük ilgi alanlarından biri, EX Robots standında sergilenen animatronik kafalar ve insansı robotlar oldu.

CEO Li Boyang, müzeler, turistik yerler, okul ortamları ve 'refakatçi senaryoları' gibi halkla etkileşim gerektiren roller için ideal olduklarını söyledi.

Konferans salonunun başka bir bölümünde, Shurui adlı bir şirket tarafından geliştirilen tek portlu bir cerrahi robot, yüksek hassasiyetini göstermek için bıldırcın yumurtası soymak gibi karmaşık görevleri yerine getiriyor.

Tek port cerrahisi, dünya çapındaki hastanelerde böbrek ameliyatları ve sistektomi dahil olmak üzere çeşitli prosedürler için halihazırda kullanılan, tek kesi yoluyla gerçekleştirilen bir prosedürdür.

Gösterinin başka bir yerinde, bereli ve bıyıklı bir "Fransız sanatçı" robotu çevredeki kalabalığa eskizler çiziyor.

Çin'de Hangzhou merkezli bir şirket olan Unitree Robotics'in B1'i de dahil olmak üzere, yüksek teknoloji fuarlarının temel dayanağı olan robot köpekler de ilgi görüyor.

Xiaomi'nin robotu da sahnede

Ayrıca Xiaomi tarafından geliştirilen ve tıpkı bir insan gibi yürüyen 104.000 dolarlık insansı CyberOne da karşımıza çıkıyor .

CyberOne, 3B alanı algılamasının yanı sıra bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına olanak tanıyan bir AI etkileşim algoritması ile donatılmıştır. Xiaomi'ye göre bot, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insan duygusunu tanıyabiliyor.

Gösterideki diğer makineler, insan personelinin yerini alacak ve potansiyel olarak kuruluşların parasını tasarruf edecek şekilde konaklama sektörü için tasarlandı.

Fuarın başka yerlerinde, robotik kollar asmalardan elmaları toplarken, diğerleri masa tenisi toplarını sektiriyor ve ziyaretçilere sırt masajı yapıyor.

Çin, yalnızca yüksek düzeyde teknolojik yeniliği nedeniyle değil, dünyanın en büyük robotik fuarlarından biri için bariz bir ortam.

Çin lideri Xi Jinping'in hedeflerinden biri, ülkenin geniş imalat sektörünü düşük maliyetli ucuz mal üretiminden daha yüksek teknolojili üretime taşımak ve endüstriyel robotlar bu planın önemli bir unsuru olacak.

2016 tarihli bir rapora göre, Çin'de giderek daha fazla sayıda fabrika, yüksek maaş talep eden işçilerin yerine montaj hatlarında robotlar kullanıyor.

Çin'in önde gelen AI uzmanı Kai-Fu Lee, daha önce teknolojinin 2030'ların ortalarına kadar tüm işlerin yarısını devralacağını tahmin etmişti .

Haberimizin sonuna gelmeden önce, fuarda sergilenen bazı robotlara yakından bakalım:

El sallayan insan görünümlü bir robot

Katılımcıların resmini çizen ressam robot

Bıldırcın yumurtasını hassas bir şekilde soyan cerrahi robot

Robot köpekler

Basketbol oynayan robot

Xiaomi'nin insansı robotu CyberOne

Dondurma servisi yapan robot

Çay servisi yapan robotik kol

Meyve toplayan hasat robotu

İnsanlara masaj yapan robotik kol