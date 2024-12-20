Gemini'nin 2.0 Flash Deneysel modeli Android ve iOS cihazlara geldi

Haber Merkezi

Google, gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 2.0 Flash Deneysel'i Android ve iOS cihazlarda kullanıma sundu. Bu yeni model, Gemini uygulamasının Android 15.50 ve iOS sürümlerinde yer alıyor.

GEMİNİ 2.0 FLASH DENEYSEL MODELİ

Gemini 2.0 Flash Deneysel, Google'ın en son ve en gelişmiş yapay zeka modeli. Bu model, önceki sürümlerden iki kat daha hızlı ve daha yetenekli.

Gemini uygulamasının ücretsiz sürümünü kullananlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar, 2.0 Flash Deneysel modelini deneyebiliyor.

Gemini 2.0 Flash Deneysel, hala geliştirme aşamasında. Bu nedenle, bazı özelliklerde sorunlar yaşanabilir. Google, kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak modeli geliştirmeye devam edecek.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Gemini 2.0 Flash Deneysel, kodlama, matematik, muhakeme ve talimat takibi gibi karmaşık görevlerde daha iyi performans sunuyor.

Ayrıca, metin ve görsellerle içerik oluşturabiliyor, farklı dilleri anlayıp konuşabiliyor ve Google Arama gibi araçları kullanabiliyor.

Google, Gemini 2.0 ile birlikte "Derin Araştırma" adlı yeni bir özellik de sunacak. Bu özellik, kullanıcıların araştırmalarını daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak. Derin Araştırma, 2025 yılının başlarında kullanıma sunulacak.