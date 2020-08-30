Genç yetenekler, tasarladıkları roketlerle TEKNOFEST'te yarışacaklar

Elazığ Fırat Üniversitesi mühendislik bölümlerinde okuyan 10 öğrenci, 7 aylık emek sonunda tasarladıkları ve 'TRoket' ve 'GökRuh' isimlerini verdikleri roketlerle TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor.

Fırat Üniversitesi mühendislik bölümlerinde okuyan 10 öğrenci, Organize Sanayi Bölgesi'nde Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Tasarım ve İnovasyon Merkezinde çalışmaya başladı.

7 AYDA 2 AYRI KATEGORİDE ROKET GELİŞTİRDİLER

Öğrenciler, 7 ay süren çalışma sonucunda yaptıkları "TRoket" ile roket orta irtifa kategorisinde 516 takım arasında 7'nci, "GökRuh" adlı roket ise alçak irtifa kategorisinde 534 takım arasında 5'inci olarak TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde finalde yarışacak projeler arasına girmeye hak kazandı.

Gençlerin hedefi, TEKNOFEST'ten her iki kategoride birincilikle ayrılmak.

Projede yer alan öğrencilerden İsmet Özen, TEKNOFEST'e orta irtifa ve alçak irtifa olmak üzere 2 roket ile katılmaya hak kazandıklarını belirterek, ekiplerinde Mekanik, Yazılım ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ İYİ BİR SONUÇ ALMAK"

Özen, tasarım ve üretim aşamalarında geçtikleri iki ön elemeden başarı elde ettiklerini belirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Orta irtifa roketimiz yaklaşık 500 takım arasında yedinci, alçak irtifa roketimiz yine 500'ü aşkın takım arasında beşinci olarak atışa hak kazanmıştır. Eylül ayında iki roketimiz ile atışlarımızı gerçekleştirerek iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz. Orta irtifa roketimiz yaklaşık 2 metre boyunda içine yerleştireceğimiz motor sayesinde 3 bin metre yüksekliğe çıkacak içerisinde 4 kilogramlık faydalı yükümüz var. Tepe noktada bu faydalı yükü serbest bırakarak kendi paraşütü ile başarılı bir iniş yapmasını hedefliyoruz. Bu roketimiz 217 saniye havada kalabilecek. Alçak irtifa roketimiz yaklaşık 1500 metre boyunda 1500 metre yukarı çıkıp kendi paraşütü ile yine aşağı inecek. Roketimizde katı yakıt yağı kullanarak uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Roketimizin 120 saniye havada kalma süresi var. Bu sürenin sonunda tepe noktasında ayrılmayı gerçekleştirerek paraşütünü açarak zarar göremeden başarılı bir şekilde iniş yapmasını hedefliyoruz."





"SAVUNMA VE UZAY SANAYİMİZE KATKI YAPMAK İSTİYORUZ"

Milli teknoloji sloganıyla başlatılan harekete kendi çabalarıyla destek vermek istediklerini ifade eden Özen, "Roketlerimizin danışman hocalarımızın desteğiyle üretimini tamamladık. Yarışmadan da başarı elde edersek savunma ve uzay sanayisi alanında çalışmalarımıza devam ederek ülkemizin bağımsız bir şekilde dünya çapında önemli bir pozisyona gelmesinde biz de önemli bir rol almak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mert Yıldız da projede başarılı olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, "Artık atışa hak kazanan bir takım haline geldik. Tasarım ve inovasyon merkezinin kurulmuş olması ve yeni mezun mühendisler ile birlikte çalışma fırsatımızın olması bizim için büyük bir avantajdı. Finalde yarışacak olmamızın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Yakut ise öğrencilerin daima yanlarında olduklarını, böylece başarılı projelerin ortaya çıktığını kaydetti.

Yakut, "Şubat ayında başvurularımızı yaptık. Girdiğimiz tüm elemelerde başarılı bir şekilde geçtik. Şimdi eylül ayında atışlarımızı yapmak üzere TEKNOFEST finaline davet ettiler. Hazırlıklarımızı hızlandırdık. Eminim ki başaracağız. Öğrencilerimizdeki başarıyı, azmi gördükten sonra yürekten başarı elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.