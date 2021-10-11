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    Gençler Facebook ve Twitter'dan hoşlanmıyor

    Yeni bir ankete göre Twitter ve Facebook, gençlerin en az sevdiği sosyal medya platformları arasında ilk sıralarda.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 10:37
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    Gençler Facebook ve Twitter'dan hoşlanmıyor

    Son zamanlarda oldukça sert eleştirilere maruz kalan Facebook ve popüler sosyal medya platformu Twitter, genç kullanıcıların gözünden düşmeye başladı.

    Amerikan bağımsız yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Piper Sandler tarafından yapılan araştırmaya göre Snapchat, gençlerin en sevdiği sosyal medya platformu oldu.

    Ankete katılanların yüzde 35’i, Snapchat'in favori olduğunu söylerken, bunu yüzde 30 TikTok ve yüzde 22 ile Instagram izledi.

    FACEBOOK VE TWITTER, GENÇLERE HİTAP ETMİYOR

    Katılımcıların sadece yüzde 2’si, en sevdikleri uygulamaların Twitter veya Facebook olduğunu söyledi.

    facebook

    Sosyal medya şirketleri, genç kullanıcıları hizmetlerine çekmekte zorlanırken Facebook, gençlerin son dönemlerde rağbet gösterdiği TikTok’u kopyalamaya çalışarak Instagram’a yeni özellikler getirmiş ve hatta gençlere özel bir Instagram yayınlamayı düşünmüştü.

    Ancak son günlerde ortaya çıkan skandallar, milletvekilleri ve eleştirmenlerden gelen tepkiler nedeniyle bu planlar askıya alındı.

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