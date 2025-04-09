Gençlere yönelik kısıtlamalar Instagram, Facebook ve Messenger'a geliyor

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Meta, geçtiğimiz eylül ayında Instagram'da kullanıma sunduğu "Genç Hesaplar" özelliğini şimdi Facebook ve Messenger platformlarına da entegre ediyor.

Bu özellik sayesinde, genç yaştaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli hale getiriliyor ve belirli özelliklere erişimleri kısıtlanıyor.

Bu adım, özellikle genç kullanıcıları platforma çekmekte zorlanan Facebook için önemli bir hamle olarak görülüyor.

Facebook ve Messenger'daki genç hesaplara yönelik bu yeni korumalar, ilk olarak ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulacak ve kısa süre içinde diğer bölgelerde de yaygınlaştırılacak.

HANGİ KORUMALAR GEÇERLİ OLACAK

Meta, Facebook ve Messenger'daki genç hesaplara hangi özel korumaların uygulanacağını henüz detaylı olarak açıklamadı.

Ancak, Instagram'daki genç hesap uygulamasından yola çıkılırsa, 18 yaşın altındaki yeni ve mevcut kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak benzer kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor.

Daha büyük yaştaki gençler bu korumaları devre dışı bırakabilecekken, 16 yaşın altındaki kullanıcıların herhangi bir değişiklik yapabilmesi için ebeveynlerinin denetim araçları üzerinden onay vermesi gerekecek.

Yaşlarını dürüst bir şekilde belirten tüm genç kullanıcılar için bu değişiklikler otomatik olarak uygulanacak.

MEVCUT KORUMALAR NELERİ İÇERİYOR

Mevcut genç hesap korumaları, yabancılarla mesajlaşma ve etkileşim konusunda kısıtlamalar ile hassas içeriklerin görüntülenmesi üzerinde daha sıkı kontroller içeriyor.

Ayrıca, gençlerin çevrimdışı daha fazla zaman geçirmelerini teşvik etmek amacıyla 60 dakikalık zaman limiti hatırlatıcıları ve gece 22:00 ile sabah 07:00 arasında bildirimleri sessize alan bir uyku modu gibi özellikler de sunuluyor.

Bu özellikler, Meta'nın platformlarındaki çocuk güvenliği konusundaki eleştirilere yanıt verme çabalarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Facebook ve Instagram, şu anda AB tarafından çocukların korunması konusundaki endişeler nedeniyle soruşturuluyor ve ABD'de 2023 yılında açılan ayrı bir dava da Meta'yı "çocuk arayan avcılar için bir pazar yeri" oluşturmakla suçluyor.