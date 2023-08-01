Gençleri böyle etkiliyor! Rusya, savaş propagandası için oyunları kullanıyor Son araştırmalara göre Rusya; Minecraft, War Thunder ve World of Tanks gibi oyunlarda propaganda yapmaya başladı. Oyunlarda savaş bölgeleri oluşturulup semboller yerleştiriliyor.

ensonhaber.com

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren çatışma aynı zamanda siber saldırılar ile de devam ediyor.

Son araştırmalara göre ise Rusya, propaganda yapmak için oyun dünyasına saldırmaya başladı. Minecraft, War Thunder ve World of Tanks gibi oyunlarda birçok taraflı paylaşım yapılıyor.

Hedef popüler oyunlar

Microsoft'un sahip olduğu sürükleyici oyun Minecraft'ta Rus oyuncular, Ukrayna'da Rus güçlerinin ocak ayında ele geçirdiği bir şehir olan Soledar için savaşı yeniden canlandırdı ve oyunun bir videosunu ülkelerinin en popüler sosyal medya ağı VKontakte'de yayınladı.

Çok oyunculu bir savaş oyunu olan World of Tanks'ın Rus versiyonundaki bir kanal, mayıs ayında Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 78. yıldönümünü, Sovyetler Birliği'nin 1945'te Moskova'daki tank geçit törenini canlandırarak andı.

Popüler oyun platformu Roblox'ta ise bir kullanıcı, haziran ayında ulusal bayram olan Rusya Günü'nü kutlamak için bir dizi İçişleri Bakanlığı kuvveti oluşturdu.

Bu oyunların yanı sıra, Discord ve Steam gibi tartışma platformları, Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı meşrulaştırmaya çalışmak için kullandığı yöntemlerden biri. Rusya, bu sayede özellikle gençleri etkilemeye çalışıyor.

Minecraft'ta bir Rus bayrağıyla bayrak direğinin nasıl inşa edileceğine dair bir video eğitimi yayınlandı.

Rusya'nın yasadışı bir şekilde işgal ettiği Ukrayna eyaletlerinden biri olan Luhansk etiketli bir şehir manzarası üzerinde dalgalanan bir Rus bayrağı da oluşturuldu.

Siber güvenlik şirketi olan ActiveFence'de araştırmacı olan Tanya Bekker, "Oyun dünyası, bir kitleye, özellikle de genç nüfusa ulaşmak için gerçekten kamuoyunu etkileyebilecek bir platform." dedi.

Microsoft, sızmaları tespit etti

Microsoft'un başkanı Brad Smith, nisan ayında şirketin güvenlik ekiplerinin, Minecraft ve Discord tartışma gruplarındaki örneklere atıfta bulunarak Rusya'nın "temelde bu oyun topluluklarının bazılarına sızmaya yönelik" son çabalarını tespit ettiğini açıkladı.

Smith, Microsoft'un hükümetlere bu konu hakkında tavsiyelerde bulunduğunu, ancak pek ciddiye alınmadıklarını söyledi.

Kremlin'in video oyunlarına erişimi, diplomatik ve ekonomik izolasyona rağmen, Putin hükümetinin Batı sosyal medyasını ve tüketici ürünlerini kullanarak, siyasi hedeflerini ne kadar inatla desteklemeye çalıştığını gösteriyor.

Oyunlar Putin için çok önemli

Bu ay Putin, Kremlin'in, hükümetin değerleri aşılaması için potansiyel bir araç olarak oyun endüstrisine olan ilgisinin altını çizdi.

Putin, gençlerin sosyal ve ekonomik sorunlarına odaklanmak için 2018'de kurduğu bir sivil kuruluşa yaptığı açıklamalarda, bunu "devasa bir iş" olarak nitelendirdi .

Aynı toplantıda konuşan bir başbakan yardımcısına göre, her dört Rustan biri çevrimiçi oyun oynuyor.

Putin, Kremlin'de yaptığı açıklamalarda, "Oyun, kişinin gelişmesine, kendini bulmasına yardımcı olmalı, hem evrensel insani değerler çerçevesinde hem de vatanseverlik çerçevesinde bir kişiyi eğitmesine yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlara uymak için Rusya'ya yeni ürün ve hizmet satışlarını askıya alacağını duyurdu. Ancak Ruslar, Minecraft gibi Microsoft oyunlara erişmenin yollarını bulmaya devam etti.

Propagandalar giderek yayılıyor

Çevrimiçi tehditleri analiz eden Ukraynalı bir danışmanlık şirketi olan Molfar'ın araştırmacıları; Minecraft, Roblox, World of Tanks ve World of Warships'in Rus versiyonları, Fly Corp, Armored Warfare ve War Thunder'da bir düzineden fazla Kremlin yanlısı propaganda örneği tespit etti.

Neredeyse tüm paylaşımlar, Putin ve danışmanlarının günümüz savaşına destek oluşturmak için kullandıkları bir tema olan, "Nazi Almanya'sına karşı Sovyet zaferini" övdü.

Microsoft'un veya diğer şirketlerin Rusya'nın çabalarını engellemek için hangi adımları attığı net değil. World of Tanks, World of Warships ve diğer oyunların Kıbrıs merkezli sahibi Wargaming Group, geçen yıl Rusya ve Belarus işini St. Petersburg'daki bir yan kuruluş olan Lesta Studio'ya devretti .

Wargaming'in Kuzey Amerika sözcüsü Alex Brewer-Disarufino bir e-postada, "Wargaming, Ukrayna halkını, Kiev'deki stüdyomuzu ve oradaki çalışanlarımızı şiddetle destekliyor" dedi.

Londra'daki Stratejik Diyalog Enstitüsü'nde aşırı sağ ve nefret hareketleri araştırma başkanı Jacob Davey, Minecraft ve diğer oyunların, savunmasız gençleri etkilemek isteyenler için yararlı araçlar olabileceğini söyledi.