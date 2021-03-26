Euro
9.5173
1.73%
Dolar
8.0696
1.64%
Altın
445.94
1.24%
Borsa
1.385
-0.68%
Bitcoin
428.802
0.86%
EXEN Coin
15.16
20.41%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    General Motors: Bitcoin ile satışı değerlendiriyoruz

    General Motors, Bitcoin ile satışa izin vermek için müşterilerden gelecek olan talebi değerlendireceklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    General Motors: Bitcoin ile satışı değerlendiriyoruz

    Kripto para piyayasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Muskhafta başında yaptığı açıklamada Bitcoin ile otomobil satma dönemini başlattıklarını açıklamıştı.

    Elon Musk'ın bu açıklamasından sonra gözler diğer otomobil devlerine çevrildi. ABD merkezli marka General Motors, Bitcoin ile araç satma konusunda defa bilgi verdi.

    General Motors'un CEO'su Mary Barra, Bitcoin ile araç satma konusunda araştırma yaptıklarını belirterek, "Bitcoin'e yatırım yapmak gibi bir planımız yok, ancak ödeme konusunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

    GM, TALEBİ DEĞERLENDİRECEK

    Mary Barra, gelecekte GM müşterilerinden Bitcoin ile ödeme yapmaya ilişkin yoğun bir talep aldıkları takdirde, bu ödeme şeklini uygulayabileceklerini söyledi.

    Kısacası GM, gelen talebe göre Tesla gibi Bitcoin ile otomobil satma devrini başlatabilir.

    general motors

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir