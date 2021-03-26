General Motors: Bitcoin ile satışı değerlendiriyoruz

General Motors, Bitcoin ile satışa izin vermek için müşterilerden gelecek olan talebi değerlendireceklerini açıkladı.

Kripto para piyayasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, hafta başında yaptığı açıklamada Bitcoin ile otomobil satma dönemini başlattıklarını açıklamıştı.

Elon Musk'ın bu açıklamasından sonra gözler diğer otomobil devlerine çevrildi. ABD merkezli marka General Motors, Bitcoin ile araç satma konusunda defa bilgi verdi.

General Motors'un CEO'su Mary Barra, Bitcoin ile araç satma konusunda araştırma yaptıklarını belirterek, "Bitcoin'e yatırım yapmak gibi bir planımız yok, ancak ödeme konusunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

GM, TALEBİ DEĞERLENDİRECEK

Mary Barra, gelecekte GM müşterilerinden Bitcoin ile ödeme yapmaya ilişkin yoğun bir talep aldıkları takdirde, bu ödeme şeklini uygulayabileceklerini söyledi.

Kısacası GM, gelen talebe göre Tesla gibi Bitcoin ile otomobil satma devrini başlatabilir.



