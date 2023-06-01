Genetiği değiştirilen arılar, sıcağa dayanıklı hale geldi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, artan sıcaklıklara dayanıklı olmaları için arıların genetiği değiştirildi.

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Bu da arıları etkileyerek ölümlerine neden oluyor.

Dünya çapında artan arı ölümlerine çözüm arayışına giren bilim insanları, çareyi genetikte buldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde genetik mühendisleri, arıların DNA'sını değiştirdi ve onları artan sıcaklıklara dayanıklı hale getirdi.

NTV'de yer alan habere göre, sıcaklıkların 45-50 dereceye dayandığı zaman arıların hayatta kalamadığı belirtilirken, bunu çözmek için kraliçenin DNA'sına müdahale ediliyor.

Bu sayede kraliçenin yumurtalarından gelişecek binlerce arı da sıcağa dayanıklı hale getirilmiş oluyor.

Arıların sayısı giderek azalıyor

Birleşmiş Milletler raporları, arı ve kelebek gibi polen taşıyıcılarının sayısında yüzde 35'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Yoğun tarım, küresel ısınma ve zararlı böceklerin artması, arıların hızla yok olmasına neden oluyor.

Dünyadaki bitkisel besinlerin dörtte üçü, arı, kelebek, böcek gibi polen taşıyan canlılar sayesinde elde ediliyor.

Uzmanlar, giderek artan arı ölümlerinin dünyadaki yaşamı tehdit ettiğini söylüyor.