Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya bırakılacak

ABD'nin Florida eyaletinde genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin doğaya salınmasına onay verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yaratan ve yürürlüğe girmemesi için şimdiye kadar çeşitli protestolar düzenlenen "genetiği değiştirilmiş sivrisinek projesi" hayata geçiyor.

Yerel halkın ve çevreci grupların itirazlarına rağmen pilot proje, Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi'nden nihai onayı aldı.



Florida eyaletinin pilot bölge seçildiği uygulamaya göre; genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek, 2021 ve 2022 yıllarında Florida Keys adalarına salınacak.

LABORATUVARDA GENETİKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

ABD tarihinde bir ilk olan girişim, normal sivrisineklerle çiftleşebilmeleri ve cansız yavrular üretebilmeleri için genetiği değiştirilmiş milyonlarca sivrisinekten oluşuyor.

Proje kapsamında, sivrisineklere bağlı hastalıkların önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.





YAVRULAR GELİŞEMEDEN ÖLÜYOR

Bölgede Aedes aegypti adı verilen sivrisinek türünün zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkları taşıdığı biliniyor..

Genetiği değiştirilen OX5034 numaralı sivrisineklerle ise bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Plana göre OX5034 isimli sivrisineğin dişi yavruları yumurtadan çıktıktan sonra, hastalığı yayacak kadar gelişemeden ölecek.

Sadece dişi sivrisineklerin yavrularını beslemek için insanları ısırdığı bu nedenle hastalığı yaydıkları ifade ediliyor.

BİLİM İNSANLARI VE HALK ENDİŞELİ

Söz konusu projenin onaylanması hem halk tarafından hem de bazı bilim insanları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı bilim insanlarına göre bu proje, böcek öldürücü ilaçlara daha fazla direnç gösteren melez sivrisineklerin yaratılmasıyla sonuçlanabilir.