Gerçek anlamları dışında sıkça kullandığımız 10 emoji Dijital dünyanın dilinin bir parçası olarak nitelendirilen, çeşitli durumlara yönelik sembolleri içeren emojiler, bazen yanlış anlamlarda kullanılabiliyor. Bu haberimizde, yanlış kullanılan 10 emojiye yakından bakacağız.

ensonhaber.com

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

İnsanlar emojilerle farklı ilişkiler kurar: Bir yandan hemen hemen her duyguyu çok fazla kelime olmadan ifade etmeye yardımcı olurlar, diğer yandan bazen konuştuğumuz kişinin bize iletmeye çalıştığı noktayı veya duyguyu anlatırlar.

Ancak bazı emojiler, bazen yanlış anlamlarda kullanılabiliyor. Bu haberimizde, yanlış kullanılan 10 emojiyi sizler için listeledik.

1. Bu sadece dua emojisi mi?

Birçok kullanıcı yanlışlıkla bu emojinin yalnızca duayı sembolize ettiğine inanıyor. Aslında bu emojinin pek çok farklı açıklaması var.

Duanın yanı sıra, “teşekkür ederim”, “lütfen”, saygılı bir selamlamayı veya hayranlık belirtisini ve hatta "çak bir beşlik"i temsil eder.

2. Öpücük mü ıslık mı?

İlk bakışta bunun bir öpücük emojisi olduğunu düşünebilirsiniz, ama aslında bu bir ıslık ifadesi.

Özellikle bir müzik notası ile eşleştirildiğinde fark edilir. Ancak yanında kalp bulunan aynı emoji nedeniyle bu emoji sıklıkla karıştırılıyor.

3. Sağa bakan yumruk

Bu emoji, bir yumruktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Sağa bakan yumruk, saygı ve tebrik işaretidir.

4. Sadece Japonlar anlar

Bu emoji, pembe girdaplı bir balık köftesi olan kamaboko adlı bir Japon yemeğini simgeliyor.

5. Öfkelendiğinizde bunu kullanın

Bu emoji , "Bam!" anlamına gelen çizgi romanlardan geldi. Sohbetlerde kullanıldığında, sohbet arkadaşınızın öfkesini kaybettiği veya çizgiyi aştığı anlamına gelir.

6. Yine Japonlara özel

Bu emoji, Japon mitolojisinden bir iblis olan Tengu'nun maskesini temsil ediyor . "Tengu olmak", zalimce veya yaramaz davranışlar sergilemek anlamına gelir ve sohbet partnerinize bu çizgiyi aşmak üzere olduklarını ima etmenin bir yoludur.

7. Yorgun

Oldukça mutsuz gözüken ve hayal kırıklığı, mutsuzluk gibi durumları anlatmak için kullanılan bu emoji yanlış kullanılan emojiler arasında. Yanaktaki su damlası nedeniyle insanlar bunu da üzgün ya da kederli anlamında kullanıyorlar.

Aslında yorgun olma halini anlatmak için tasarlanan bu emojinin yanağından süzülen ise terden başka bir şey değil.

8. Her şey yolunda

Ellerini kafasının üzerinde birleştirmiş olan bu kadın emojisi bir korku halini anlatmak veya balerin duruşu sergilemek amaçlı kullanılsa da gerçek anlamından oldukça uzak.

Gene orijinal anlamını Japon kültüründen alan bu emoji aslında ‘OK’, her şey yolunda anlamına geliyor.

9. Dil çıkarmaktan çok başka anlamı var

Komik ve absürt olaylarda kullanılan bu emoji, aslında beğenilmeyen bir yemeğin surat ifadesini temsil ediyor.

10. Kucaklamak

Bu emoji, kullanıcılar tarafından bir şeyi reddetmek amacıyla kullanılsa da aslında kucaklamak amacıyla üretilmiştir.