Geri adım attı! GeForce Now, Türkiye'deki oyun sınırını kaldırdı

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GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki fiyatlara zam yapan GeForce Now Türkiye (GAME+), ardından oyunculara aylık oynama sınırı getirdiğini açıklamıştı.

1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketlerinde aylık oynama süresinin 200 saat ile sınırlandırılacağı belirtilmişti.

GeForce Game+, abonelerine gönderdiği yeni e-postada 200 saatlik sınır getirilmeyeceğini açıkladı.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

GeForce NOW hizmeti belirli kapasiteye sahip sunucular üzerinde hizmet veren bir bulut oyun servisidir.



Son dönemde GAME+'a kayıtlı bazı Premium hesapların bireysel oyun oynama dışında farklı amaçlarla kullanıldığını tespit ettik Bu durum siz Premium kullanıcılarımızın oyun deneyimini negatif yönde etkilemekte ve sıra bekleme sürelerinin artmasına yol açmaktadır.



Bu amacı dışında kullanımların önüne geçmek, servisimizi her kullanıcımız tarafından eşit şekilde erişilebilir kılmak ve servis kalitemizi üst seviyede tutmak amacıyla önlemler alındı.



Bu alınan önlemler, siz Premium kullanıcılarımızın oyun deneyimine herhangi bir kısıtlama getirmeyecektir.



Sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda, kötüye kullanım yapan hesapların takibi, tespiti ve sadece bu hesaplar özelinde aksiyon alınacağını paylaşmak isteriz.