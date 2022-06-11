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Geri dönüşümde etkili olabilirler: Plastik yiyen solucanlar

Geri dönüşümde etkili olabilirler: Plastik yiyen solucanlar

Bilim insanlarının son araştırmalarına göre yeni keşfedilen bir solucan türü plastik yiyerek kilo alıyor ve hayatta kalabiliyor.