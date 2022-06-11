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    Geri dönüşümde etkili olabilirler: Plastik yiyen solucanlar

    Bilim insanlarının son araştırmalarına göre yeni keşfedilen bir solucan türü plastik yiyerek kilo alıyor ve hayatta kalabiliyor.
    • 11.06.2022 - 02:51
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    Geri dönüşümde etkili olabilirler: Plastik yiyen solucanlar

    Bilim dünyasında yeni bir keşfe daha imza atıldı.

    Queensland Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bilimleri bölümündeki araştırmacılar, "Zophobas morio" solucan türünün bağırsağındaki bir enzim sayesinde polistiren tüketebildiğini ortaya koydu.

    Araştırmayı yürüten Dr. Chris Rinke ve ekibi, solucanları üç hafta boyunca farklı türde ürünlerle besledi.

    Plastik yiyip hayatta kalıyorlar

    Plastik endüstrisinde kullanılan polistiren ile beslenen solucanların bu süre içinde hayatta kaldığı ve kilo aldığı gözlemlendi.

    Metagenomik çalışma sonrası, solucanların bağırsaklarındaki bakteriler tarafından salgılanan bir enzim sayesinde plastiği sindirebildiği keşfedildi.

    Geri dönüşümde etkili olabilirler: Plastik yiyen solucanlar #1

    Geri dönüşümde kilit rol oynayabilir

    AA'nın haberine göre, enzim üzerine çalışmalarını ilerleteceklerini kaydeden bilim insanları, solucanların plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği görüşünde.

    Araştırma, "Microbial Genomics" dergisinde yayımlandı.

    Geri dönüşümde etkili olabilirler: Plastik yiyen solucanlar #2


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