Gezegen oluşum kuramlarına uymayan devasa kütleli öte gezegen keşfedildi Araştırmacılar, "LHS 3154" isimli M sınıfı cüce yıldızın yörüngesinde bulunan, gezegen oluşum kuramlarına aykırı olduğu düşünülen devasa bir öte gezegen tespit etti.

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Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Astronomlar, Dünya'ya 51 ışık yılı uzaklıkta, Güneş'in 9'da 1'i kütlesindeki, "LHS 3154" isimli M sınıfı cüce yıldızın yörüngesinde bulunan, gezegen oluşum kuramlarına aykırı olduğu düşünülen devasa bir öte gezegen tespit etti.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Hobby-Eberly Teleskobu'na monte edilen "Yaşanabilir Bölge Gezegen Bulucu'nun (HPF)" keşfettiği ve "LHS 3154b" adı verilen öte gezegen, yaklaşık Dünya'nın kütlesinin 13 katı büyüklüğünde.

"LHS 3154"ün de içinde bulunduğu M sınıfı cüce yıldızların, diğer yıldızlara oranla en küçük ve en soğuk tür olduğu kaydedilen çalışmada, yıldızların büyük gaz ve toz bulutlarından oluştuğu, oluşum sonrasında kalan maddelerin yıldızın etrafında, gezegenleri meydana getiren bir disk oluşturduğu kaydedildi.

Tespit edilenlerin en büyüğü

Araştırmada, söz konusu gezegenin, evrendeki soğuk ve küçük kütleli yıldızlardan biri olan "LHS 3154"ün yörüngesindeki bir turunu 3,7 Dünya gününde tamamladığı ve küçük bir yıldızın yakın yörüngesinde bugüne kadar tespit edilen en büyük kütleli gezegen olduğu vurgulandı.

Penn State Üniversitesi astronomi ve astrofizik profesörü, çalışmanın yazarlarından Suvrath Mahadevan, şunları söyledi:

Bu keşif, evren hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koyuyor. Bu kadar düşük kütleli bir yıldızın etrafında bu kadar ağır bir gezegenin var olmasını beklemiyorduk.

Yıldızın etrafındaki gezegeni oluşturan diskin, bu gezegeni oluşturmaya yetecek kadar katı kütleye sahip olacağının düşünülmediğini vurgulayan Mahadevan, "Ancak gezegen (LHS 3154b) orada, bu yüzden şimdi gezegenlerin ve yıldızların nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı yeniden incelememiz gerekiyor." dedi.