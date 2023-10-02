Gezegenlerde bir yıl kaç Dünya günü sürüyor? İşte gezegenlerin yıl uzunlukları Dünya'da bir yıl 365 gün sürüyor. Peki diğer gezegenlerin yıl uzunlukları kaç Dünya gününe eşit? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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Gezegenlerin bir yılı, her gezegenin güneş etrafındaki yörüngesinin uzunluğuna bağlı olarak değişir.

Bu yıllar Dünya yılına göre farklılık gösterir ve her gezegenin kendine özgü bir yıl süresi vardır. İşte bazı gezegenlerin yıl uzunlukları:

Merkür

Merkür, Güneş çevresinde dönmesi yaklaşık 88 Dünya günü sürer. Yani Merkür yılı, Dünya yılının yaklaşık 88 katı kadardır.

Venüs

Venüs, Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü yaklaşık 225 Dünya gününde tamamlar. Yani Venüs yılı, Dünya yılının yaklaşık 225 katı kadar sürer.

Mars

Mars'ın kendi etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık olarak bir Dünya gününe eşittir. Mars'ta bir gün 24,6 saat sürmektedir. Buna karşılık bir Mars yılı 687 Dünya gününe karşılık gelir.

Jüpiter

Jüpiter, Güneş Sistemimizdeki en büyük gezegendir. Yıldız olmaya yaklaşmış bir boyutu vardır fakat büyüklüğü belli bir miktara ulaşmadığı için merkezinde nükleer tepkime başlamamıştır.

Jüpiter’in ayrıca halkaları vardır fakat gözle görülemeyecek kadar solgundur. Jüpiter'in bir günü 9 saat 50 dakika bir yılı ise 4 bin 332 gün sürmekte.

Satürn

Satürn, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 29.5 Dünya yılında tamamlar. Yani Satürn yılı, Dünya yılının yaklaşık 29.5 katı kadar sürer.

Uranüs

Uranüs'ün kendi etrafında bir tam tur dönmesi 17 Dünya saati kadardır yani; 1 Uranüs günü 17 saattir.

Bunun yanında Uranüs Güneş etrafında bir tam turunu 24.607 km/sa hızla yaklaşık 84 Dünya yılında tamamlar. Bu demek oluyor ki, Dünya'da geçirdiğimiz her 84 yıl Uranüs'te yaşayan hayali biri için 1 yıla denk gelir.

Neptün

Neptün'ün kendi etrafındaki 1 turu (1 Neptün Günü) yaklaşık olarak 16 Dünya saati sürmektedir. 1 Neptün yılı ise yaklaşık 165 Dünya yılına (60.190 Dünya gününe) denk geliyor.

Gezegenlerin yıl uzunlukları, Güneş etrafındaki yörüngelerinin uzaklıklarından kaynaklanır. Daha uzak gezegenler, Dünya'ya göre daha uzun yıllara sahiptir.

Bu farklı yıl uzunlukları, uzay keşiflerinde ve astronomik hesaplamalarda önemli bir rol oynar ve gezegenlerin dönüş hızları ve yörüngeleri hakkında daha fazla bilgi sağlar.