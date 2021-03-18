Gizemli nesne Oumuamua ile ilgili yeni gelişme: Plüton benzeri gezegenden geldi

Yeni bir araştırma, gizemli uzay cismi Oumuamua'nın Plüton benzeri bir gezegenden kopan azot buzu olduğunu söylüyor.

19 Ekim 2017 tarihinde Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra 'asteroit' olarak sınıflandırıldı.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, 2022 yılında Neptün'ün yörüngesinden geçerek yoluna devam edecek.

Bilim insanları, daha sonra nesnenin bir kuyruklu yıldız olamayacağını resmen açıkladı. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini söylüyor.

YENİ ARAŞTIRMA YAYINLANDI

Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb'in uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü gök cismi 'Oumuamua'ya dair yeni bir araştırma yayınlandı.

Araştırmacılar, gizemli cismin Plüton benzeri bir gezegenden kopan azot buzu olduğunu söylüyor.

ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nden iki araştırmacı Steven Desch ve Alan Jackson, yarım milyar yıl önce iki kozmik cismin çarpışmasının Oumuamua'yı uzaya fırlattığını ileri sürdü.

Araştırmacılara göre Oumuamua gibi azot buzları, Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı diye anılan bölgedeki nesnelerde de bol miktarda mevcut. Bu nesneler arasında Neptün'ün uydusu Triton ve cüce gezegen Plüton yer alıyor.

Ne olduğu tam olarak belli olmayan Oumuamua'nın yörüngesi, diğer gök cisimlerinden oldukça farklı ve tam olarak cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Tanımlanamayan bu nesne hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimine göre Oumuamua başka bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir uzay gemisiyken, kimine göre ise bu nesne sadece bir gök cisminden ibaret.