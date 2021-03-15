Gizli sekmeden kullanıcıları izleyen Google'a dava açıldı

Kaliforniya’da bir grup intenet kullanıcısı, Chrome tarayıcısının gizli sekmede de verileri izlediğini iddia ederek, Google'a 5 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

İnternet kullananların kişisel bilgilerini ve verilerini gizlemek için kullandığı tarayıcı gizli mod özelliği, birçok tarayıcıda karşımıza çıkıyor. Peki bu mod ne kadar güvenli?

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, ilk olarak 2018 yılında Google'ın gizli modu etkin olduğunda bile kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanıcıları internet üzerinden izlediğini iddia etmişti.

Google normal modda iken zaten kullanıcı verilerini arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor, fakat yapılan araştırma Google'ın bunu gizli mod açıkken de yaptığını gösteriyor.

GOOGLE'A DAVA AÇILDI

İlk olarak 2018 yılında ortaya atılan iddiaların son günlerde yeniden gündeme gelmesiyle harekete geçen Kaliforniyalı bir grup intenet kullanıcısı, Google'a 5 milyar dolarlık dava açtı.

GOOGLE'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Google, söz konusu davanın reddi için mahkemeye başvurdu, Ancak mahkeme, ABD'li şirketin yaptığı itirazı reddetti.

Google, gizli modda kendisinin kullanıcıları takip etmediğini, veri takibinin üçüncü taraf siteler tarafından yapılmış olabileceğini belirtiyor.