Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor! Gerçek hesaplar kolayca anlaşılacak Gmail, kimliklerini doğrulamak için gönderenin adının yanında mavi onay işareti göstermeye başlayacak.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Twitter ile başlayan ve ardından Instagram ile devam eden mavi tik akımına Gmail de katılıyor.

Google, bugünden itibaren Gmail’e mavi tik geleceğini duyurdu. Güvenlik için getirilen bu özellik, kullanıcıların kendilerine e-posta gönderen şirketlerin gerçek hesap olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak.

Google’un duyurduğu yenilik, özellikle sahte e-postalara karşı kullanıcıları koruyacak.

Doğrulanmış onay işareti, Gmail'in mevcut Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri (BIMI) özelliğini temel alıyor.

Bu özellik, şirketlerin e-posta avatarı olarak kullandıkları marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmesini şart koşuyor. Bu işlemi daha önce yapan şirketler, otomatik olarak mavi onay rozeti alacak.

Google tarafından paylaşılan görselde görüldüğü gibi onay işaretinin üzerine gelindiğinde, "bu e-postayı gönderen kişinin, e-postayı göndermek için kullandığı alan adı ve profil resmine sahip olduğunu doğruladığı" belirtiliyor.

Gerçek sahte ayrımı kolaylaşıyor

Şirketin bu hamlesi, kullanıcıların gelen maillerin gerçek mi yoksa dolandırıcılık amaçlı mı olduğunu anlamasını kolaylaştırılacak.

Gmail, bugünden itibaren hem iş hem de kişisel Google hesapları için mavi tikleri yayınlamaya başladı.