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    God of War: Ragnarok Sony tarihine geçti

    PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok, çıkış performansıyla Sony'nin yüzünü güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:04
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    God of War: Ragnarok Sony tarihine geçti

    Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

    God of War: Ragnarok ismiyle geçtiğimiz günlerde çıkış yapan oyun, oyunseverleri oldukça memnun etmişe benziyor.

    God of War: Rangarok Sony tarihine geçti

    God of War: Ragnarok, ilk haftasında Sony’nin şimdiye kadar çıkardığı tüm PlayStation oyunlarından daha fazla sattı.

    Sony’den verilen bilgiye göre, oyun ilk haftasında 5.1 milyon sattı ve The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4: A Thief’s End ve 2018 çıkışlı God of War’u geride bıraktı.

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