God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi belli oldu

PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok'un çıkış tarihi ortaya çıktı.

Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

Çıkış tarihi sızdırıldı

Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok'un çıkış tarihi ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre God of War Ragnarok, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Kasım 2022'de Türkçe alt yazılı olarak yayınlanacak.

Bunun yanı sıra, oyun duyurusunun bu ayın kalan günlerinde yapılmasının planlandığı da gelen haberler arasında.