God of War sürprizi: PlayStation Plus Haziran 2022 ücretsiz oyunları

Sony'nin, PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Haziran 2022 oyunları belli oldu.

ony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sony, haziran ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Bu oyunlar arasında oldukça popüler olan God of War da bulunuyor.

Haziran 2022 oyunları, 7 Haziran'da erişime açılacak. Oyunları kütüphanenize belirtilen tarihten önce eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

PS Plus Haziran 2022 ücretsiz oyunları

Nickelodeon All-Star Brawl (PS5, PS4)

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

PLAYSTATION PLUS FİYAT

Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor.